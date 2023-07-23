انتخابات إسبانيا.. توقعات بفوز اليمين بأغلبية

يتجه اليمين الإسباني المتطرف نحو أول مشاركة له في تشكيل الحكومة منذ انتهاء حكم فرانثيسكو فرانكو، وذلك بعد أن أظهر استطلاعان للرأي أجريا في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية أن الحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط وحزب فوكس المناهض للإسلام والنسوية سيفوزان بمقاعد كافية في انتخابات الأحد ليشكلا معا حكومة ائتلافية.

وكشف استطلاع لآراء الناخبين أجرته مؤسسة (جيه.إيه.دي3) ونُشر بعد انتهاء التصويت أن الحزب الشعبي سيفوز بنحو 150 مقعدا بينما سيحصل حزب فوكس على 31 مقعدا وهو ما يكفي لتحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا.

وتوقع استطلاع آخر أجرته مؤسسة سيجما دوس حصول الحزب الشعبي على عدد مقاعد يتراوح بين 145 و150 مقعدا، في المقابل سيحصل حزب فوكس على عدد يتراوح بين 24 و27 مقعدا.

وقالت مؤسسة (جيه.إيه.دي3) إن الاشتراكيين سيحصلون على 112 مقعدا، بينما توقعت سيجما دوس حصولهم على عدد يتراوح بين 113 و118 مقعدا.

وقالت مؤسسة (جيه.إيه.دي3) إن استطلاعها شمل عشرة آلاف ناخب وانتهى أمس السبت، بينما استمر استطلاع مؤسسة سيجما دوس حتى اليوم الأحد وضم 17 ألف شخص.

وسيتوقف تشكيل الحزب الشعبي وحزب فوكس لحكومة ائتلافية ثانية في إسبانيا على المفاوضات التي سيجريها الحزبان في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة.