انتخابات إيران كشفت محدودية قدرات المرشد رغم سلطاته الواسعة

أظهر الرؤساء المنتمين للمعسكر الإصلاحي في إيران، أن قدرات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي محدودة، رغم السلطات المطلقة التي يملكها، حسب ما ذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وقالت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أنه على مدار 31 عاماً من وجود خامنئي في منصبه كمرشد أعلى، فإنه تم انتخاب 3 رؤساء منتمين إلى المعسكر الإصلاحي أو البراغماتي، بداية من علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ثم محمد خاتمي، وأخيراً حسن روحاني“.

وأضافت: ”الرؤساء الثلاثة يذكّرون خامنئي والعالم بأسره، بأن قدرات المرشد الأعلى محدودة، رغم سلطاته الواسعة.. في 2017 خسر إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة أمام روحاني، حيث حصل على 37% فقط من الأصوات، مقابل 57% للرئيس المنتهية ولايته، وسلطت تلك النتائج الأضواء على أن سلطة المتشددين ليست كما تصور كثيرون“.

وتابعت: ”لكن هذه المرة، فإن المسار يمكن أن يكون أكثر سلاسة بالنسبة للمتشددين.. هناك مرشح إصلاحي واحد فقط وهو عبد الناصر همتي، الذي يمثل خطراً على رئيسي.. السؤال الذي يثير قلق المتشددين هو نسبة المشاركة، ففي عامي 2013 و2017، حيث انتصر روحاني في المرتين، كانت نسبة المشاركة 76% و70% على الترتيب“.

ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة ”يمكن أن يصب في مصلحة رئيسي، إلا أنه سيؤدي في المقابل إلى تقويض شرعية الرئيس المنتخب، والنظام على نطاق أوسع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال الذي يثير قلق الغرب، خاصة الولايات المتحدة، يتمثل في ماذا سيحدث في مفاوضات الاتفاق النووي، إذا لم يتم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الجاري؟