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انتخابات الرئاسة بكولومبيا.. يساري ورجل أعمال إلى الجولة الثانية

منذ ساعة واحدة
المرشح اليساري جوستافو بيترو

المرشح اليساري جوستافو بيترو

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احتل المرشح اليساري جوستافو بيترو الصدارة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في كولومبيا يوم الأحد وسيواجه في الجولة الثانية التي تجري في يونيو حزيران رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز الذي احتل المركز الثاني بصورة مفاجئة.

وأظهرت إحصائيات مكتب التسجيل الوطني حصول بيترو على 40.4 في المئة من الأصوات بينما حصل هيرنانديز على 27.9 في المئة.

وبيترو يساري ورئيس سابق لبلدية بوجوتا وعضو في مجموعة إم-19 المتمردة وهو حاليا نائب في مجلس الشيوخ وعلى الرغم من أن فيدريكو جوتيريث المنتمي ليمين الوسط ورئيس بلدية ميديين كان مرشحا لخوض جولة الإعادة إلا أن هيرنانديز حقق مكاسب متأخرة ضده واستطاع الفوز بالمركز الثاني والترشح للجولة الثانية من الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 19 يونيو حزيران.

يشار إلى أن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو أبونتي، أعلن في وقت سابق الأحد أن ​الجيش الكولومبي​ عثر على ثلاث عبوات ناسفة.

ولفت في تصريح، إلى أنه “تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة، واحدة في سان خوسيه ديل غوافياري، والأخرى في كارتاخينا ديل تشيرا”.، موضحًا أن العبوتين الناسفتين اللذين ذكرهما تركتا على أرصفة قرب ​مراكز الاقتراع​، والثالثة وجدت في منطقة ريفية وسط البلاد.

وأكد أبونتي، أن هذه الحوادث الثلاثة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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