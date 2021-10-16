انتخابات العراق.. نتائج الفرز اليدوي تطابق "الإلكتروني"

جاءت نتائج الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق مطابقة لنظام الفرز الإلكتروني.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 13 أكتوبر، عن إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني.

وقال الهنداوي إن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني”.

وكانت المفوضية، قد أعلنت في وقت سابق السبت، إنجاز 95% من الفرز اليدوي، في المحطات البالغ عددها 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، إن “عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء”.

وأوضح جميل أن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين”، مبينا أن “نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية”.

وتوقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء الماضي، حدوث تغيير بالنتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات، بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية، لم يتم التمكن من فرز أصواتها إلكترونيا.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن “عد الأصوات المتبقية سيكون في أقرب وقت، حتى لا يتم تأخير النتائج النهائية”.

وأضاف أن “هناك فترة لتقديم الطعون قدرها ثلاثة أيام”، بعدها “سيتم إعلان النتائج النهائية وتقديمها للمحكمة الاتحادية لتصديقها”.

وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية تسعة ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق “نتائج غير متوقعة” في الانتخابات، منخفضة كثيرا عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة.

وهددت كتل مثل الفتح، بقيادة هادي العامري، وغيرها باللجوء إلى القضاء اعتراضا على النتائج.

وأشادت جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبيا.