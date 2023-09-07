انتخابات بالأراضي الأوكرانية المحتلة.. بوتين يهين ويتحدى الأمم المتحدة والغرب

في 10 من أيلول 2023، ستقام انتخابات على مختلف المستويات في الاتحاد الروسي، بما في ذلك الانتخابات الفرعية لنواب مجلس الدوما، وانتخابات رؤساء 26 منطقة (21 – مباشرة و5 – من خلال التصويت البرلماني)، وانتخابات نواب الهيئات التشريعية لسلطة الدولة في 16 كيانًا من روسيا، بالإضافة إلى انتخابات 79 اتحاد بلدي تابعة لإدارات الاحتلال الروسي في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا، التي يحتلها الجيش الروسي. إن إجراء الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن كونه محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الأوكرانية في نظر المجتمع الدولي.

لقد مُني غزو الاتحاد الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا بهدف احتلالها بالفشل التام بالنسبة لبوتين. فقد امتدت حرب الثلاث أيام المنتصرة إلى عام ونصف من المذبحة الدموية التي عانى فيها الجيش الروسي أكبر خسائر بشرية منذ عام 1945 وخسارة كمية هائلة من المعدات العسكرية. ما يسمى بالعملية العكسرية الخاصة، وهي بالواقع حرب عدوانية، فضحت أسطورة “الجيش الثاني في العالم” الذي يقاتل وفقًا لأنماط الحرب العالمية الأولى وألحق خسائر فادحة في صورة بوتين: أصبح العالم كله مقتنعًا بأن روسيا عملاق على أقدام طينية، ضعيف بشكل غير متكافئ، على الرغم من أنها دولة كبيرة. وبناء على ذلك، قام الكرملين بمراجعة سياسته بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا ويسعى إلى دمجها بشكل كامل في الاتحاد الروسي، وإزالة كل سمات الهوية الأوكرانية. إنه احتلال متعمد للأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً: الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة المزمع اجراؤها في 10 أيلول ستصبح بمثابة صدى لاستفتاءات العام الماضي وستعزز من احتلال الكرملين التعسفي للأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً. ولا حاجة لشرح ما سيصاحب العملية الانتخابية من إرهاب وإكراه: فالأوكرانيون سيقررون مصيرهم تحت الاحتلال الروسي، تحت فوهات مدافع رشاشات المحتلين الروس. وهذا يشبه ما حصل في الفترة من 23 إلى 27 أيلول 2022، عندما أعلن بوتين، بعد إجراء استفتاءات غير قانونية، أن 18٪ من أراضي أوكرانيا (أجزاء من مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك) أصبحت مناطق جديدة في الاتحاد الروسي. خلال هذه الأحداث، اضطر أعضاء اللجان الانتخابية إلى التجول حول منازل وشقق الأوكرانيين بصناديق الاقتراع، برفقة جنود مسلحين، لأن السكان المحليين لم يظهروا رغبة في التصويت للانضمام إلى الاتحاد الروسي. هذا العام، يمكننا أن نتوقع تكرار مثل هذا السيناريو، وبعد الانتخابات، سوف يشتد القمع ضد سكان الأراضي الأوكرانية المحتلة. التعبئة القسرية في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي، والترحيل إلى المناطق النائية المتخلفة اقتصاديًا في الاتحاد الروسي، وتبني عائلات روسية للأطفال الأوكرانيين، وتوطين الروس في المنازل الخالية من السكان المحليين المرحلين – هذا غيض من فيض، حيث تطول قائمة جرائم قوات الاحتلال التي ستقوم في تنفيذها ضد الأوكرانيين.

إن أحد الأهداف المهمة للكرملين في الانتخابات يتلخص في إضفاء الشرعية على هذه العملية في نظر المجتمع الدولي. ولتحقيق هذه الغاية، يعتزم الاتحاد الروسي إشراك مراقبين دوليين ـ وقد تم استخدام هذه الطريقة المماثلة أثناء الاستفتاءات التي جرت في العام الماضي على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً. البعض من هؤلاء المراقبين كانوا يكررون في تعليقاتهم روايات الدعاية الروسية، لتبرير إجراء الاستفتاءات. وعلى وجه الخصوص، المواطن الصربي دراغوسلاف بوكان، والمواطن البريطاني فانيسا بيلي، والمواطنون الإيطاليون إليسيو بيرتولاسي، وجيانفرانكو فيستوتو، وجيانانتونيو ميكاليسين، والمواطنان الألمانيان توماس روبر وكريستوف هورستل، والمواطنون الفرنسيون أندريه ميشيل كلود شانكلو، وإيمانويل ليروي، وآخرون. يريد بوتين بذلك الايحاء بأن الغرب موافق على احتلال روسيا لجزء من أراضي أوكرانيا، وما يترتب على ذلك من حرية عمل الكرملين في المناطق المذكورة. إن وجود المراقبين الأوروبيين اثناء الانتخابات المزمع اقامتها ضمن الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً سوف يشكل عملاً مشيناً مناهضاً للتضامن ليس فقط مع أوكرانيا، بل وأيضاً مع دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم كييف، وسوف يتحول إلى نوع من “التعداد” للشخصيات العامة البغيضة المؤيدة لروسيا في أوروبا.

ويتمثل الخطر الذي يواجه الغرب في سياق الانتخابات في الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا في أن تصرف بوتين يشكل سابقة لتغيير الحدود التي تعتبر مصونة في أوروبا – وقد أثبتت اتفاقيات هلسنكي في عام 1975 هذه الحقيقة. الكرملين لا يتجاهل فقط قواعد ومبادئ القانون الدولي ببساطة، بل هو يسعى إلى تنفيذ ممارسة تغيير الحدود بالقوة. سيؤدي ذلك إلى سلسلة من الحروب والصراعات التي يمكن أن تزعزع استقرار أوروبا مع تدفق اللاجئين والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لها. إن محاولة بوتين للتشكيك في الحدود القائمة في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي قد تؤدي بدورها إلى تغيير في الحدود في أوروبا. إن تجاهل هذا التهديد لن يؤدي إلا إلى وصوله إلى الغرب المتحضر وجعله أكثر انكشافا أمام روسيا.

إن إجراء الانتخابات ضمن الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا وسلامة ووحدة أراضيها، ويؤكد استحالة إجراء محادثات سلام مع الاتحاد الروسي حتى سحب قواته بالكامل من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا. ينبغي أن تفرض على الاتحاد الروسي عقوبات صارمة وأن يجد نفسه في عزلة دولية – وسيكون هذا رداً منطقياً على محاولات بوتين احتلال الأراضي ذات السيادة في أوكرانيا.