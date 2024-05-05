انتخابات بنما: صراع الثمانية نحو رئاسة البلاد وسط تحديات اقتصادية ومكافحة الفساد

يتوجه الناخبون في بنما إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وعامة اليوم الأحد لاختيار واحد من ثمانية متنافسين ليكون الرئيس القادم للبلاد وكذلك لاختيار مئات المشرعين والمسؤولين المحليين.

وبعد حملة انتخابية استمرت لأسابيع، سيقرر أكثر من ثلاثة ملايين لهم حق الانتخاب من هو الأفضل لإصلاح مشاكل بنما الاقتصادية الملحة وللتصدي للفساد واستعادة سمعة البلاد كمركز للاستثمار.

وتظهر استطلاعات رأي تقدم خوسيه راؤول مولينو، وهو وزير سابق حل مكان الرئيس الأسبق ريكاردو مارتينيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة في المنافسة الانتخابية على الرئاسة بعد أن منعت إدانة بغسل أموال مارتينيلي من الترشح. ووعد مولينو بقيادة البلاد إلى عهد من الرخاء وإبعاد مارتينيلي عن السجن.

وتناوب رومولو رو، الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية، والرئيس الأسبق مارتن توريخوس على المركزين الثاني والثالث في الاستطلاعات. ويأتي بعدهما وبفارق صغير ريكاردو لومبانا، الذي خاض الانتخابات السابقة أيضا، وخوسيه جابرييل كاريزو نائب الرئيس الحالي.

ولا تتطلب القواعد الانتخابية في بنما إجراء جولة إعادة، مما يجعل نتيجة انتخابات اليوم الأحد نهائية. وقالت الحملات الانتخابية إنها سترسل متطوعين إلى مراكز الاقتراع لمتابعة التصويت والتأكد من نزاهة الانتخابات.

ومن غير المتوقع أن يفوز أي حزب بأغلبية تمنحه السيطرة على