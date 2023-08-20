انتخابات رئاسية في جواتيمالا والناخبون يتوجهون الى صناديق الاقتراع

يتوجه الناخبون في جواتيمالا إلى صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي يأمل الكثيرون في أن تحدث تغييرا وتوقف تراجع الديمقراطية الذي شهدته البلاد في عهد الحكومات السابقة.

وتوقعت أحدث استطلاعات للرأي أن يتفوق المرشح برناردو أريفالو التقدمي الذي يخوض السباق الرئاسي حاملا رسالة لمكافحة الفساد على المرشحة ساندرا توريس السيدة الأولى السابقة.

ويمكن أن تبشر هذه النتيجة بعصر جديد بعد اتهامات واسعة النطاق بالفساد والاستبداد المستشري في السنوات الماضية.

وسيتولى الرئيس الجديد لجواتيمالا السلطة في الوقت الذي يؤرق فيه العنف وانعدام الأمن الغذائي البلاد مما يثير موجات جديدة من الهجرة. وجواتيمالا الآن صاحبة النسبة الأكبر بين دول أمريكا الوسطى التي يسعى مواطنوها إلى دخول الولايات المتحدة.

ويراقب المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الانتخابات عن كثب بعد أن شابت الحملة الانتخابية محاولات من بعض المسؤولين لإخراج أريفالو وحزبه سيميَّا من السباق.

وستغلق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد 20\8د2023.