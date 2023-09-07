انتخابات 2024.. بايدن يواجه تقييمات سلبية لأدائه وقلقاً بشأن عمره

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن عقبات متواصلة نتيجة لتقييمات وظيفية سلبية بشكل عام، وقلق واسع بشأن عمره، وانخفاض الثقة بين الناخبين المنتمين للحزب الديمقراطي، وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة CNN أُجري بواسطة SSRS.

ليس هناك قائد واضح في إعادة التصويت المحتملة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يتصدر بوضوح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويقول ما يقرب من نصف الناخبين المسجلين (46٪) إن أي مرشح جمهوري للرئاسة سيكون خيارًا أفضل من بايدن في عام 2024.

في هذه الأثناء، تشير المنافسات الافتراضية أيضًا إلى أنه لن يكون هناك قائد واضح في حال مواجهة بايدن أحد المتنافسين الجمهوريين الرئيسيين الآخرين، باستثناء واحد بارز وهو أن يتأخر بايدن خلف حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي.

منذ أعلن بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية في وقت سابق هذا العام – حيث صوَّر المسابقة في عام 2024 على أنها مواجهة ضد تطرف الحزب الجمهوري – استمرت تقييماته بالموافقة على أدائه تحت مستوى منتصف الأربعينيات، مشابهة لوضع ترامب في عام 2019، وبعض النقاط أقل من تصنيفات رونالد ريغان وباراك أوباما وبيل كلينتون في هذا الوقت قبل حملات إعادة انتخابهم.

ومع ذلك، يواجه مرشحو بايدن المحتملون تحديات خاصة بهم، فهناك 44٪ من الناخبين يعتقدون أن أي مرشح ديمقراطي سيكون خيارًا أفضل من ترامب، وفيما يتعلق بالجمهور بشكل عام، تبلغ نسب التصويت الإيجابية لبايدن وترامب معًا فقط 35٪.

تظهر آراء الناس في أداء بايدن في المنصب وفيما يتعلق بوضع البلاد تحت سقف سلبي في الاستطلاع الجديد.

يبلغ معدل التصديق على أدائه الوظيفي 39٪ فقط، ويقول 58٪ إن سياسته أسوأت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهذا بزيادة 8 نقاط عن الخريف الماضي. ويقول 70٪ إن الأمور في البلاد تسير على نحو سيء، وهذا سلبية مستمرة استمرت لمعظم وقت فترة رئاسة بايدن، ويقول 51٪ إن الحكومة يجب أن تقوم بمزيد من العمل لحل مشاكل الأمة.

صور بايدن شخصيًا أيضًا سلبية بشكل عام، حيث يقول 58٪ إن لديهم انطباعًا غير جيد عنه. وأقل من نصف الأمريكيين، 45٪، يقولون إن بايدن يهتم بأناس مثلهم، ويصفونه بأنه شخص يفخرون كرئيس لهم.

نسبة أقل من أي وقت مضى من الجمهور يقولون الآن إن بايدن يلهم الثقة (28٪، انخفاض 7 نقاط مئوية عن مارس) أو أن لديه القوة والحدة اللازمة لخدمة الرئاسة بفعالية (26٪، انخفاض 6 نقاط عن مارس)، ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الديمقراطيين والمستقلين.

تقريبًا ثلاثة أرباع الأمريكيين يقولون إنهم قلقون بشكل جاد من أن عمر بايدن قد يؤثر سلبًا على مستواه الحالي من القدرة البدنية والعقلية (73٪)، وقدرته على خدمة فترة رئاسية كاملة أخرى إذا تم إعادة انتخابه (76٪)، مع قلق أصغر نسبة تبلغ 68٪ بشكل كبير بشأن قدرته على فهم مخاوف الجيل القادم (يبلغ 72٪ بين الأقل من 65 سنة، ولكن 57٪ فقط من الذين تجاوزوا سن الـ 65 سنة يشعرون بالقلق نفسه).

معظم الناخبين الديمقراطيين يتمنون وجود بديل لبايدن

يقول نسبة واسعة تبلغ 67٪ من الناخبين الديمقراطيين والمستدعين لهم الآن إنه من المرجح جدًا أو للغاية أن يكون بايدن مرة أخرى المرشح الرئاسي للحزب، وهذا مرتفع عن 55٪ الذين شعروا بذلك في مايو. لكن 67٪ أيضًا يقولون إن الحزب يجب أن يرشح شخصًا آخر بدلاً من بايدن، وهذا يرتفع عن 54٪ في مارس، على الرغم من أنه ما زال أقل من الذروة التي بلغت 75٪ وقالوا إنهم يبحثون عن بديل في الصيف الماضي.

هذا يظل عرضًا أساسًا لعدم الرضا عن بايدن بدلاً من دعم منافس محدد، حيث تقول نسبة 82٪ من أولئك الذين يفضلون رؤية شخص مختلف إنهم ليس لديهم أي بديل محدد في الاعتبار. يسمي فقط 1٪ منهم، على التوالي، أحد أبرز منافسيه المعلنين وهما روبرت إف. كينيدي جونيور أو ماريان ويليامسون.

ويدور الكثير من التردد حول حيوية بايدن وليس طريقة تعامله مع الوظيفة. في حين أن أغلبية كبيرة من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية لا تزال تقول إن بايدن يهتم بأشخاص مثلهم (81%) ويوافقون على أدائه الوظيفي الإجمالي (75%)، فإن انخفاض الأسهم يعتبره ملهمًا للثقة (51%، بانخفاض 19%). نقاط مئوية منذ مارس/آذار) أو امتلاك القدرة على التحمل والحدة للعمل بفعالية كرئيس (49%، بانخفاض 14 نقطة عن مارس/آذار).

عندما طُلب منهم تسمية أكبر مخاوفهم بشأن ترشيح بايدن في عام 2024، ذكر 49٪ عمره بشكل مباشر، مع تزايد حدة عقله (7٪) وصحته (7٪) أيضًا، إلى جانب قدرته على التعامل مع الوظيفة (7٪). وشعبيته وإمكانية انتخابه (6٪). وقال 5% فقط أنهم ليس لديهم أي مخاوف.

كتب أحد الناخبين الديمقراطيين البالغ من العمر 28 عامًا والذي شمله الاستطلاع: “أعتقد أنه شخص جدير بالثقة وصادق، لكنه كبير في السن…ما زلت أحبه بالرغم من ذلك، لكنني أتمنى أيضًا أن يكون أكثر تقدمية، إنه لأمر معقد.”