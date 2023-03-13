الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل

منذ 32 دقيقة
العاصمة السودانية - الخرطوم

العاصمة السودانية - الخرطوم

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الاثنين عن انتشار كبير لحمى الضنك وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة في العاصمة السودانية.

وبلغت حالات الاشتباه 95، منها 46 إيجابية بنسبة 48%، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 1686، منها 933 مؤكدة بنسبة 55.3%، وفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة.

كما أشار التقرير إلى اكتشاف 4 إصابات وافدة من خارج العاصمة وتسجيل وفاتين مع وجود 3 إصابات بالمستشفى.

كذلك أضاف أن محليات أمبدة غرب أم درمان وكرري جنوب أم درمان بالإضافة إلى محلية الخرطوم، تعاني من تفشي حمى الضنك.

فيما تدخلت وزارة الصحة في الخرطوم بعمليات التفتيش والتثقيف والرش الضبابي للتقليل من مواقع توالد البعوض داخل المنازل.

ودعت المواطنين إلى استخدام الناموسيات وتغيير مياه الشرب كل 3 أيام والذهاب إلى الوحدات الصحية عند ظهور أعراض المرض.

يذكر أن ولاية شمال كردفان كانت سجلت أول إصابة بحمى الضنك في 22 أكتوبر الماضي بعدما أظهرت فحوص المعمل القومي وجود 18 إصابة، قبل أن تنتشر العدوى في 12 من أصل 18 ولاية سودانية.

    المزيد من أخبار العالم

    بورصة وول ستريت
    تراجع أسهم البنوك يقود وول ستريت للانخفاض
    الامم المتحدة
    الامم المتحدة تقول انها ملتزمة بالحفاظ على "سلامة" اتفاق الحبوب
    نيد برايس (أرشيفية من رويترز)
    الخارجية الامريكية: مفاوضات اتفاق الحبوب تواجه "لحظة حاسمة"

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه