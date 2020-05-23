انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم الطائرة الباكستانية في مدينة كراتشي

حطام الطائرة الباكستانية المنكوبة
حطام الطائرة الباكستانية المنكوبة

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أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الدولية الباكستانية انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة من مكان تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي.

وقال المتحدث، “تم العثور على الصندوق الأسود في وقت متأخر أمس، نقوم بتسليمه إلى لجنة التحقيق”.

وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وكانت تقل 99 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر أمس الجمعة بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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