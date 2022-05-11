انتشال جثث ثلاثة مهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

قال مسؤول أمني تونسي لرويترز اليوم الأربعاء إن خفر السواحل انتشل جثث ثلاثة مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل تونس وأنقذ نحو 250 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة.

وقال المقدم علي العياري إن “خفر السواحل أنقذ 240 مهاجرا أفريقيا وثمانية تونسيين في 10 رحلات هجرة غير شرعية كما انتشل جثث ثلاثة أفارقة غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس”.

في السياق، علنت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها أمس إن عملية الإنقاذ نفذتها الثلاثاء وحدة تابعة لجيش البحر قبالة سواحل منطقة الكتف من محافظة مدنين بأقصى جنوب شرق البلاد.

وأوضحت أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين (33 من مصر و64 من بنجلادش و2 من المغرب) كانوا على متن مركب تعطل محركه في عرض البحر على بعد 4 أميال شمال شرق منطقة الكتف.

وأضافت أن مركب هؤلاء الحالمين بالهجرة كان قد انطلق في وقت سابق من السواحل الليبية نحو الشواطئ الإيطالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها البحرية التونسية من انقاذ مهاجرين غير شرعيين من الموت غرقا في عرض البحر قبالة سواحلها الممتدة على طول 1300 كيلومتر، وذلك أثناء محاولاتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وتعتبر جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية، حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.