انتشال جثث 20 مهاجرا قبالة جزيرة إيفيا اليونانية

قال خفر السواحل إن رجال إنقاذ يونانيين انتشلوا، الأربعاء، 20 جثة لمهاجرين غرقوا بعد انقلاب قارب صغير كان يقلهم في أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان، فيما يخشى غرق العشرات غيرهم.

وأضاف خفر السواحل أن القارب غرق أمس الثلاثاء وسط أمواج هائجة ورياح عاتية، وأن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية اليوم الأربعاء.

وجرى إنقاذ 12 شخصا، لكن الناجين أبلغوا السلطات أن ما يصل إلى 68 شخصا كانوا على متن القارب.

وانخفض عدد طالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من تركيا، وخاصة من البلدان التي تعاني ويلات الحرب أو الفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، منذ ذروة أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015.

لكن السلطات اليونانية تقول إنها شهدت زيادة في محاولات الدخول عبر حدودها البرية والبحرية مع تركيا.

وهذا ثاني حادث لقارب مهاجرين هذا الأسبوع. وأُنقذ أربعة مهاجرين بالقرب من جزيرة ساموس الواقعة في بحر إيجه بشرق اليونان بالقرب من تركيا بعد انقلاب قاربهم المطاطي.