انتشال جثث 70 مهاجرا غرقت مراكبهم قبالة تونس

قال مسؤول قضائي تونسي لرويترز، الاثنين، إن خفر السواحل انتشل منذ نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 70 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين قال خفر السواحل إنه انتشل 31 جثة لكن القاضي في محاكم صفاقس فوزي المصمودي قال لرويترز إن عدد الجثث التي انتُشلت منذ نهاية الأسبوع بلغ 70 جثة على الأقل.

وأضاف أن قاربين غرقا اليوم الاثنين قبالة سواحل صفاقس وأنقذت قوات خفر السواحل 47 شخصا.

تأتي الخسارة في الأرواح بينما تشهد قوارب المهاجرين من تونس المتجهة نحو السواحل الإيطالية زيادة حادة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصمودي أن “المشارح بمشافي صفاقس تعاني ضغطا كبيرا بسبب الجثث المرتفعة للمهاجرين وهو أمر يهدد بمشاكل صحية”.

وازدادت حوادث الغرق قبالة تونس بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مخلفة العشرات بين قتيل ومفقود.

وأصبحت السواحل التونسية وخاصة صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وقال الحرس الوطني التونسي هذا الشهر إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.