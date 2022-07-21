انتشال ستة أحياء بعد اصطدام قاربين في روتردام جنوب هولندا

انتشال ستة أحياء بعد اصطدام قاربين قرب جسر في روتردام جنوب هولندا (رويترز)

قالت خدمات الطوارئ في هولندا إن زورقا سياحيا وقارب أجرة اصطدما الخميس بالقرب من جسر إيراسموس الشهير في روتردام وإن ستة أشخاص “انتُشلوا من الماء”.

وأظهرت صور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي حادث الاصطدام بين القاربين والذي أدى إلى دفع قارب الأجرة الأصغر حجما تحت مياه نهر نيوا ماس.

وذكرت وكالة أنباء (إيه.إن.بي) أن الستة الذين تم إنقاذهم كانوا جميعا من الركاب إضافة إلى قائد قارب الأجرة، موضحة أن القارب غرق في وقت لاحق.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت الوكالة إن ركاب قارب الأجرة نقلوا إلى المستشفى ووضعوا تحت الملاحظة.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى إيقاف حركة القوارب بالقرب من الجسر.