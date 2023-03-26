انتشال 10 جثث إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

قال مسؤول أمني لرويترز إن خفر السواحل التونسي انتشل عشر جثث لأشخاص كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة الساحل، وذلك في ثاني حادث من نوعه قرابة السواحل التونسية في غضون ساعات مما يرفع عدد القتلى إلى 29.

وأوضح الضابط بالحرس الوطني حسام الجبابلي أن القارب غرق قبالة ساحل المهدية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قالت منظمة حقوقية الأحد إن 19 مهاجرا على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.