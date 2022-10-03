انتشال 4 جثث من قارب قبالة جزر الكناري الإسبانية

قالت خدمة إنقاذ بحري محلية ومنظمة غير حكومية إنه جرى نقل جثث أربعة مهاجرين لقوا حتفهم في زورق مطاطي كان على متنه 34 شخصا في المحيط الأطلسي، إلى جانب أحد الناجين إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري على تويتر أمس الأحد “انتشلت السفينة ميجيل دي ثرفانتس جثث القتلى الأربعة الذين عُثر عليهم السبت على بعد 150 ميلا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى في زورق تم إنقاذ ناج منه أيضا”.

وكان الناجي الوحيد هو “رجل منهك يبلغ من العمر 27 عاما” عثرت عليه سفينة شحن على متن الزورق بجوار الجثث، وفقا لتغريدات هيلينا مالينو من منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تراقب تدفقات المهاجرين.

وأفاد متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري اليوم الاثنين بأن الناجي، الذي كان يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم، نُقل بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة كناريا الكبرى بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت مالينو “بقية الضحايا، 29 في المجمل، ابتلعهم المحيط”. وكانوا قد انطلقوا في رحلتهم من جنوب مدينة العيون في الصحراء الغربية.

ووصل ما لا يقل عن 9308 أشخاص إلى جزر الكناري من غرب أفريقيا في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 15 يوليو تموز، وفقا لأرقام الحكومة الإسبانية، بزيادة نسبتها 27.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.