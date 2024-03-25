انتشال 5 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس

صرح الحرس الوطني التونسي اليوم الاثنين 25 آذار/مارس الجاري، بأن خفر السواحل انتشل جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجرا. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجرا وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.

ويشار إلى أن العام 2022 كان قد شهد موجات هجرة قياسية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث شق أكثر من 18 ألف تونسي طريقهم عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.