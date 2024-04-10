انتعاش الأسهم الأوروبية.. إليكم التفاصيل

انتعشت الأسهم الأوروبية بعد انخفاضها عقب الإعلان عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأربعاء بينما يترقب المستثمرون حاليا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر تقريبا خلال اليوم بقيادة أسهم البنوك التي صعدت 0.9 بالمئة وقطاع الطاقة التي زادت 0.6 بالمئة.

وصعد المؤشران الرئيسيان في ألمانيا وإيطاليا بعد انخفاضهما، في حين ارتفع مؤشرا فرنسا وإسبانيا من أدنى مستوياتها خلال اليوم.

وتراهن الأسواق المالية حاليا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس آذار.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا أيضا بعد أن قاد القطاع المكاسب في التعاملات المبكرة عقب إعلان شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تحقيق نتائج فصلية جيدة.

وتراجع مؤشر شركات العقارات الذي يتأثر بسعر الفائدة 1.5 بالمئة بعد البيانات، مع تراجع أسهم بالدر وساجاكس السويديتين بنحو أربعة بالمئة لكل منهما.

وهبط سهم إيتالجاس 2.8 بالمئة بعد أن ذكر تقرير أن شركة توزيع الغاز الإيطالية قدمت عرضا مبدئيا بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات يورو (4.3-5.4 مليار دولار) لشراء منافستها المحلية الرئيسية 2آي ريتي جاس.

وقفز سهم باري كاليبوت 11 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الشوكولاتة عن إيرادات نصف سنوية جيدة، مما هدأ المخاوف من أن ارتفاع أسعار الكاكاو والضغوط التضخمية الأخرى قد يؤثر على الطلب.

وارتفع سهم تيسكو 3.3 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة لمتاجر التجزئة في بريطانيا زيادة أخرى في الأرباح.