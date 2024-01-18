الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
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انتعاش الأسهم الأوروبية بعد ثلاث جلسات من الخسائر

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تكبدها خسائر على مدى ثلاث جلسات متتالية مدعومة بالنتائج القوية لشركتي ريتشمونت وفلاتر في الوقت الذي يحلل فيه المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة عند الإغلاق بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتلقى المؤشر دعما من صعود سهم ريتشمونت 10.4 بالمئة بعد أن فاقت مبيعات الشركة المالكة لمجوهرات كارتيه في الربع الثالث التوقعات على أثر قفزة في الإيرادات بالصين.

كما صعدت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل سهم إل.في.إم.إتش، الذي ارتفع 2.5 بالمئة، وسهم كيرينج، الذي صعد 2.2 بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.3 بالمئة.

وانخفض سهم ساعات سويسرا 36.7 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد حتى الآن بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية وهوامش الأرباح.

وبدا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم الشهر الماضي واثقين من أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو المستهدف لكنهم رأوا مخاطر تبرر تثبيت السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض، وفقا لمحضر الاجتماع.

وأدت تصريحات صانعي السياسة الأخيرة إلى تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة وباتوا يتوقعون الآن أن يكون أول خفض في أبريل نيسان بدلا من مارس آذار.

وقفز سهم فلاتر، عملاق المراهنات على الإنترنت، 15.3 بالمئة بعدما قال محللون إن مكاسب الحصة السوقية في الربع الرابع وهوامش الأرباح التي فاقت التوقعات تبشر بالخير في السوق الأمريكية سريعة النمو في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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