انتعاش الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الطاقة

انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثا عن أي دلالات للتيسير النقدي من البنوك المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة المكاسب وارتفعت 1.3 بالمئة وتلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي زادت 0.8 بالمئة.

وتحسنت المعنويات أيضا على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة خمسة بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير\كانون الثاني 2024.

ومن ناحية أخرى هوى سهم إيفوتك 16 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل “المفاجئ” لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراءات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبيانات التضخم الاستهلاكي في ألمانيا، بعد يوم من إظهار محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر\كانون الأول أن المسؤولين على قناعة بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر\كانون الأول بما يتماشى مع التوقعات.