الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتعاش الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الطاقة

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثا عن أي دلالات للتيسير النقدي من البنوك المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة المكاسب وارتفعت 1.3 بالمئة وتلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي زادت 0.8 بالمئة.

وتحسنت المعنويات أيضا على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة خمسة بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير\كانون الثاني 2024.

ومن ناحية أخرى هوى سهم إيفوتك 16 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل “المفاجئ” لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراءات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبيانات التضخم الاستهلاكي في ألمانيا، بعد يوم من إظهار محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر\كانون الأول أن المسؤولين على قناعة بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر\كانون الأول بما يتماشى مع التوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف إسرائيلي على شقتين في خانيونس
غزة تحت النار
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 14 فلسطينيا في غرب خانيونس
خارطة توضح حدود ميانمار
صحيفة صينية: قذائف مدفعية طائشة من ميانمار تضرب بلدة بجنوب غرب الصين
الدولار الأميركي
ارتفاع الدولار مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة في أميركا

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
بالفيديو والصوَر.. انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية