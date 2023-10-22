انتقادات داخلية حادة تطال نتنياهو.. "مدمر إسرائيل وقضاياه الشخصية هي التي تقوده"

أعرب مسؤولون عسكريون وسياسيون ومسؤولو استخبارات إسرائيليون سابقون عن شكوكهم بشأن قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع احتدام الجدل داخل البلاد حول الرد على هجمات حماس في 7 أكتوبر التي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي.

ووصف رئيس الوزراء السابق إيهود باراك الهجوم بأنه “أشد ضربة تتلقاها إسرائيل منذ قيامها حتى الآن”. وقال لصحيفة الأوبزرفر: “لا أعتقد أن الناس يثقون في قدرة نتنياهو على القيادة عندما يكون تحت وطأة مثل هذا الأمر الذي حدث الآن خلال فترة ولايته”.

وقال رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي إن نتنياهو يجب أن “يستقيل الآن”، بينما وصف مسؤول استخباراتي سابق الحكومة بأنها “مختلة وظيفيا”.

وتأتي هذه التدخلات وسط قلق متزايد في إسرائيل بشأن محاولات الحكومة إطلاق سراح الرهائن الـ 200 الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقد توسلت بعض عائلات الرهائن المحتجزين إلى الحكومة لحملها على التفاوض قبل غزو غزة، في حين قال آخرون إن عملية عسكرية فورية لتدمير قيادات حماس هي وحدها القادرة على توفير الحل، حتى ولو كان هذا يعرض سلامة الرهائن للخطر.

وقال باراك، أحد أكثر الجنود الإسرائيليين حصولاً على الأوسمة، والذي شارك في العديد من عمليات إنقاذ الرهائن: “إن الرهائن قضية رئيسية، وهي قضية تحظى باهتمام قيادتنا وشعبنا، ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة للقضاء على القدرة العسكرية لحماس ودورها كحاكم لقطاع غزة”.

وقد وصف هجوم حماس بأنه “فشل كبير. إنها أشد ضربة تلقتها إسرائيل منذ تأسيسها حتى الآن… لا أعتقد أن الناس يثقون في نتنياهو للقيادة عندما يكون تحت وطأة مثل هذا الحدث المدمر الذي حدث للتو في عهده”.

وأضاف قائلًا: “من الواضح أن هذا كان إهمالًا وفشلًا على عدة مستويات. لقد كان فشلا من جانب استخباراتنا في متابعة الاستعدادات التي تمت خلال العام الماضي، وربما لفترة أطول. ليس من السهل أن نقرر على الفور ما حدث بالفعل، لكن من المؤكد أن الجمهور فقد ثقته، سواء في الجيش أو في القيادة السياسية”.

وكان نتنياهو، الذي تولى منصبه لأكثر من 16 عامًا، قد أثار بالفعل انتقادات واسعة النطاق من الكثير من الجمهور الإسرائيلي والقيادة العسكرية السابقة وغيرهم من المسؤولين السابقين بشأن جهوده لإصلاح القضاء الإسرائيلي قبل الهجوم المدمر الذي وقع في 7 أكتوبر. ولا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا متورطًا في محاكمة فساد بمجموعة من التهم بما في ذلك الاحتيال وانتهاك ثقة الجمهور وقبول الرشاوى، وهي تهم ينفيها جميعًا.

اعتذر وزراء الحكومة، بمن فيهم وزير المالية اليميني المتطرف المثير للجدل بتسلئيل سموتريتش، ورؤساء الدفاع بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورونين بار، الذي يرأس وكالة المخابرات الداخلية الإسرائيلية، الشين بيت، عن فشل الحكومة الإسرائيلية لحماية مواطنيها بعد الهجوم. فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 80% من الإسرائيليين يريدون أن يتحمل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بتوغل حماس. وفي استطلاع منفصل أجري في وقت سابق من هذا الشهر، قال 56% إن نتنياهو يجب أن يستقيل بعد انتهاء الحرب.

وقال اللفتنانت جنرال دان حالوتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وقائد القوات الجوية الإسرائيلية، وكذلك عضو بارز في الحركة التي عارضت إصلاحات نتنياهو القضائية، إنه من غير المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتذارًا علنيًا.

وقال: “لقد قال رئيس أركاننا ورئيس المخابرات ورؤساء المؤسسة العسكرية ذلك بالفعل: إنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عما حدث. أعتقد أن الجميع يرون أن مهمتهم الآن هي الفوز ثم العودة إلى ديارهم”.

وأضاف:” أتوقع نفس الشيء من رئيس وزرائنا، لكنه يتعامل مع سياسات صغيرة. وبعد دقيقة واحدة من بدء الأحداث في غزة، بدأ يفكر في مستقبله بدلاً من التفكير في الناس”.

وقال حالوتس إن أزمة الرهائن “يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني لأي نشاط، وأود أن أقول إنه إذا كان من الممكن حل المشكلة بسرعة، فإنني أفضل حل قضية الرهائن أولاً ثم الاستمرار في الحملة العسكرية… وتتوقع عائلات الرهائن من نتنياهو استكمال العملية العسكرية المهمة وإعادتهم… أي شخص في إسرائيل قد يكون في السلطة يدرك أن الرهائن هم أولويتنا الأولى”.

وبينما أعرب المتظاهرون الذين تجمعوا خارج المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب عن قلقهم من أن نتنياهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل في لحظة الأزمة هذه، قال حالوتس إنه لا يزال يثق في القادة العسكريين الذين يوجهون الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى مقتل أكثر من 4385 شخصا وإصابة ما يقدر بنحو 13000 آخرين خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وصرح: “من وجهة نظري، يجب على نتنياهو أن يستقيل الآن، بينما نتحدث الآن. هناك أشخاص أفضل للتعامل مع الأمر”.

وأضاف: “إنه يعتقد أنه منقذ إسرائيل، وللأسف فشلنا في توضيح أن الأمر على العكس من ذلك، فهو مدمر إسرائيل وقضاياه الشخصية هي التي تقوده وليس الدولة إلى الاستفادة”.

وأضاف: “هناك آراء مختلفة، لكنني أعتقد أنني أمثل ما أقوله على الأقل نصف السكان”.

وقال مسؤول المخابرات الإسرائيلية السابق آفي ميلاميد: “من الواضح أن هذه الحكومة مختلة وظيفيا في العديد من الجوانب. وهذا هو الشعور الذي عبر عنه العديد من الإسرائيليين الذين يقولون بوضوح أن هذه الحكومة هي كارثة”.

وبدا ميلاميد غير مرتاح عند مناقشة رد الحكومة على الأزمة، وهو شعور يشاركه فيه البعض الذين يقولون إنهم مترددون في تسييس المناقشات حول أزمة الرهائن أو استجابة الدولة للإخفاقات الأمنية.

وقال: “يؤسفني أن أقول ذلك، لكنني لا أعتقد أن أداء نتنياهو أو تصرفاته يشكل أي نموذج ملهم. يبدو أنه لا يعتقد أن لديه أي نوع من المسؤولية. أجد صعوبة كبيرة في رؤية وضع يستطيع فيه نتنياهو الاستمرار في القيادة وكأن شيئا لم يحدث”.

وأضاف باراك: “لا يمكنك قيادة إسرائيل خلال أزمة صعبة كهذه، سياسياً واستراتيجيًا، عندما تكون مسؤولاً عن أشد أنواع فشل الحكومة في تاريخ البلاد، ولا يمكنك إعادة بناء هذه الثقة من الصفر. لذا يتعين على البلاد أن تجد طريقة ليحل محله في قيادة الحكومة”.