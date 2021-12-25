انتقاد لاذع من "جاستن ترودو" للصين

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، انتقاداً لاذعاً للصين، واتهمها بمحاولة تأليب الدول الغربية على بعضها.

وشدد ترودو في مقابلة مع شبكة “غلوبال نيوز” التلفزيونية، على ضرورة قيام الدول الديمقراطية بتشكيل “جبهة موحدة” رداَ على ذلك.

مضيفاً أيضاً: “اندلع تنافس بين الأصدقاء لأننا ديمقراطيات رأسمالية تحاول أن تحسن أوضاعها، وخاصة في ضوء الفرصة الاقتصادية الاستثنائية لارتفاع مستوى الطبقة المتوسطة الصينية”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ترودو قال: “إننا نتنافس، واتجهت الصين إلى التسبب في نزاعات بيننا بمهارة شديدة من حين لآخر في سوق مفتوح بالطريقة التنافسية”.

وأضاف “نحتاج إلى تحسين أسلوب العمل المشترك والتمسك بموقفنا، بحيث لا تتمكن الصين من استغلال الفرص وتقسمنا إلى أطراف متناحرة”.

وجاءت تصريحات ترودو في وقت مشحون بين الحكومتين، حيث احتجزت الصين كنديين اثنين لنحو ثلاث سنوات ووجهت لهما اتهامات بالتجسس، وهي الخطوة التي رأتها كندا بمثابة انتقام من القبض على مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات.