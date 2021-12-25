الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتقاد لاذع من "جاستن ترودو" للصين

25 - ديسمبر - 2021
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

A A A
طباعة المقال

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، انتقاداً لاذعاً للصين، واتهمها بمحاولة تأليب الدول الغربية على بعضها.

وشدد ترودو في مقابلة مع شبكة “غلوبال نيوز” التلفزيونية، على ضرورة قيام الدول الديمقراطية بتشكيل “جبهة موحدة” رداَ على ذلك.

مضيفاً أيضاً: “اندلع تنافس بين الأصدقاء لأننا ديمقراطيات رأسمالية تحاول أن تحسن أوضاعها، وخاصة في ضوء الفرصة الاقتصادية الاستثنائية لارتفاع مستوى الطبقة المتوسطة الصينية”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ترودو قال: “إننا نتنافس، واتجهت الصين إلى التسبب في نزاعات بيننا بمهارة شديدة من حين لآخر في سوق مفتوح بالطريقة التنافسية”.

وأضاف “نحتاج إلى تحسين أسلوب العمل المشترك والتمسك بموقفنا، بحيث لا تتمكن الصين من استغلال الفرص وتقسمنا إلى أطراف متناحرة”.

وجاءت تصريحات ترودو في وقت مشحون بين الحكومتين، حيث احتجزت الصين كنديين اثنين لنحو ثلاث سنوات ووجهت لهما اتهامات بالتجسس، وهي الخطوة التي رأتها كندا بمثابة انتقام من القبض على مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات.

    المزيد من أخبار العالم

    إغلاق معبر الكرامة بين فلسطين والأردن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تعارض تسليم كندا التوربين لشركة روسية
    إيطاليا تنتشل عاشر جثة بعد الإنهيار الجليدي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
    النازحون السوريون
    خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟