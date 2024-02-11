انتقاد غربي حاد لترامب: أي هجوم على "الناتو" سيقابل برد موحد وقوي

انتقد كبار المسؤولين الغربيين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (الأحد 11-2-2024) بعد حديثه عن أن الولايات المتحدة قد لا تحمي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي لا تنفق بالقدر الكافي على الدفاع في حال شن روسيا غزوا محتملا عليها.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان “أي إشارة إلى عدم دفاع الدول الحلفاء عن بعضها يقوض أمننا برمته، لا سيما أمن الولايات المتحدة، ويعرض حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد”.

وتابع “أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيقابل برد موحد وقوي”.

وجاء البيان ردا على تصريحات ترامب، الذي من المرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

كما انتقد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش تصريحات ترامب التي أدلى بها أمس السبت.

وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “شعار الحلف ‘واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد’ هو التزام ملموس. تقويض مصداقية الدول الحليفة يعني إضعاف الحلف بأكمله”.

وأضاف “أي حملة انتخابية لا يمكن أن تكون ذريعة للتلاعب بأمن الحلف”.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية رسالة على حسابها باللغة الإنجليزية على منصة إكس قالت فيها ‘واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد’ وأرفقته بالوسم #معا_أقوى.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل “التصريحات المتهورة بشأن أمن الحلف والتضامن الوارد في المادة الخامسة (من معاهدة حلف شمال الأطلسي) لا تخدم سوى مصلحة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وتنص المادة الخامسة من المعاهدة على أن أي هجوم مسلح على أي دولة متحالفة مع الحلف يعد هجوما على جميع الدول المتحالفة مما يستلزم ردا دفاعيا جماعيا.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا إن رئيس “دولة كبيرة” لم يذكر اسمها سأله “حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع، وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحمينا؟”.

وتابع ترامب “قلت: إذا لم تدفع؟ وأنت متأخر في السداد؟ قال: نعم، لنفترض أن ذلك قد حدث. قلت: لا، لن أحميك. في الواقع، سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع”.

وكان ترامب يتحدث على ما يبدو عن اجتماع له مع قادة في حلف شمال الأطلسي.