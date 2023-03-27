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انتقاماً لدعم باريس لكييف.. موقع البرلمان الفرنسي يتعرض للقرصنه

منذ 37 دقيقة
مجلس النواب في فرنسا

مجلس النواب في فرنسا

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أفاد خبراء أنّ الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” معطّل منذ صباح الاثنين 27\3\2023 نتيجة هجوم تبنّته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا “نو نيم” انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي، المدير الفنّي في مجموعة تاليس المكلف بالدفاع السيبراني، إنّ الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم “حرمان من الخدمات” من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، بحسب “فرانس برس”.

وأشار إلى أنّ مجموعة قراصنة موالية لموسكو تطلق على نفسها اسم “نو نيم 057(16)” تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع تلغرام انتقاما من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا.

وشهدت فرنسا، وهي أحد أهدافهم المعتادة، العديد من الهجمات من هذا النوع مؤخراً.

والأسبوع الماضي عطّل القراصنة موقع مطارات باريس واستهدفوا موقع الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وقالت مجموعة تاليس التي تتابع اتصالاتهم إنّ هذين الهجومين تبنّتهما مجموعة أخرى من القراصنة الموالين لروسيا.

وتقوم “نو نيم” التي تأسست في آذار/مارس 2022 وتتواصل باللغتين الروسية والإنكليزية بتنفيذ هجمات “حرمان من الخدمة”.

وازدهرت هذه المجموعات الموالية لموسكو منذ أن غزت روسيا أوكرانيا. وتتحرك دون طلب فدية على عكس القراصنة التقليديين.

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