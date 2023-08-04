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انتكاسة جديدة لرئيس وزراء اليابان.. اتّهامات بالرشوة تطال عضوًا في حزبه

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2023 1:21 مساءً
علم اليابان

علم اليابان

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استقال عضو في البرلمان الياباني ينتمي إلى الحزب الحاكم من منصب نائب وزير، اليوم الجمعة، بعد مزاعم بأنه قبل رشاوى من شركة لطاقة الرياح، مما يمثل انتكاسة أخرى لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن المدعين في طوكيو داهموا مكتب ماساتوشي أكيموتو، عضو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، بعد الاشتباه في أنه تلقى رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الين الياباني.

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن أكيموتو استقال من منصب نائب الوزير.

ولم يرد مكتب أكيموتو على المكالمات الهاتفية. وأحجم هيروكازو ماتسونو المتحدث باسم الحكومة عن التعليق قائلًا إن أكيموتو لم يتحدث معه بخصوص الأمر.

وتأتي الاستقالة عقب تراجع نسبة تأييد كيشيدا لأدنى مستوياتها منذ أن تولى منصبه في 2021.

ورفضت شركة طاقة الرياح، ومقرها طوكيو، الرد على طلب للتعليق، وأحالت الأسئلة إلى محاميها. ولم يتسن لرويترز الوصول إليه للتعليق.

وذكرت صحيفة سانكي اليابانية أن محاميًا يمثل الشركة نفى تقديم الرشاوى.

    المصدر :
  • رويترز

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