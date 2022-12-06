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انتهاء أزمة اصطفاف ناقلات النفط في المياه التركية

منذ 55 دقيقة
ناقلات نفط

ناقلات نفط

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أظهرت وثيقة أن ناقلة نفط عبرت المياه التركية للمرة الأولى منذ عدة أيام بعد أن قدمت شركة التأمين الروسية إنجوستراخ خطابا يسمح لها بالعبور في ظل فرض السلطات التركية لوائح أكثر صرامة.

وتسببت تلك اللوائح بالفعل في اصطفاف ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط في المياه التركية لعدم‭ ‬حيازتها الأوراق المطلوبة.

واتخذت السلطات التركية إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر كانون الأول إذ تشترط أن يكون لكل سفينة غطاء تأميني تحسبا لأي ظرف عند الإبحار عبر المياه التركية أو عند الرسو في موانئها.

وقدمت شركة إنجوستراخ الأوراق المطلوبة لعبور ناقلة النفط فلاديمير تيخونوف التي ترفع علم ليبيريا، والتي تضمنت التأمين ضد مخاطر التلوث طوال فترة بقائها في المياه التركية، وفقا لخطاب أصدرته شركة التأمين في 29 نوفمبر تشرين الثاني واطلعت عليه رويترز.

وتقول الشركات الغربية الرائدة في مجال التأمين على السفن إنها لا تستطيع تقديم غطاء تأميني لجميع الظروف التي قد تحدث بحجة أنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن دفع الاستحقاقات في حال طالت العقوبات إحدى شحنات السفن مثلا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة فلاديمير تيخونوف أكملت إبحارها عبر مضيق البوسفور في الثالث من ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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