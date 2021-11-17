انتهاكات إيران تتصدر جولة مبعوث أمريكا لليمن

المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ

من المقرر أن يزور المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج، السعودية في إطار جولة تشمل أيضا البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها ، أنه سينضم إلى فريق مشترك بين الوكالات لتنسيق مقاربات الأمن الإقليمي ومجموعة واسعة من المخاوف المتعلقة بإيران.

كما سيجتمع المبعوث الخاص مع كبار المسؤولين لمناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية سلام شاملة في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

ويناقش ليندركينج أيضا استمرار احتجاز الحوثيين لبعض اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء وخرقهم لمجمع السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية.

ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا البلد.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن مساع لعدد من المشرعين في الكونجرس لإعادة فرض العقوبات على مليشيات الحوثي في أعقاب هجوم استهدف السفارة الأمريكية باليمن.

وذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون لتمهيد الطريق لإعادة تطبيق العقوبات على المليشيات، والتي رفعتها إدارة الرئيس جو بايدن وتصنيفها منظمة إرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المساعي تأتي بعد أيام فقط من قيام مسلحي المليشيات بمداهمة مجمع السفارة الأمريكية في اليمن، حيث سرقوا معدات وخطفوا موظفين محليين.