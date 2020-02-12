انتهاك جديد.. أنقرة تواصل إرسال المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا

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على الرغم من تعهد الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي بشأن ليبيا، ومنها تركيا، بوقف التدخلات والامتناع عن الدعم العسكري للأطراف الليبية المتحاربة، إلا أن أنقرة تستمر بإرسال المقاتلين السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أكد أكثر من مرة المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتهكة بذلك تعهداتها الدولية.

كما تواصل دعمها العسكري بطائرات الدرون والمنظومات الدفاعية على ما يبدو.

منظومات دفاعية جوية في معيتيقة

فقد أفادت وسائل إعلام محلية، أن تركيا أرسلت منظومة دفاع جوي إلى حكومة الوفاق في طرابلس.

ونشرت صوراً قالت إن أحد ركاب الطيران المدني بمطار معيتيقة التقطها، تُظهر وجود منظومة دفاع جوي بالقرب من برج المراقبة.

كما أوضحت أنه تم تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز “هوك” المضادة للطائرات

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، قال خلال مؤتمر صحافي سابق إن تركيا وحكومة الوفاق استغلتا الهدنة في طرابلس وقامتا بتركيب منظومة دفاع جوي أميركية في مطار معيتيقة، بالإضافة إلى إنزال أسلحة وآليات عسكرية ومرتزقة سوريين وتركمان إلى طرابلس.

يشار إلى أن منظومة هوك المضادة للطائرات التي ظهرت في الصور، هي ذاتها التي ظهرت في المقطع المصور الذي نشره المسماري عن اختراق تركيا للهدنة وإنزال أسلحة في طرابلس.

المسيرة التركية “بيرقدار” في المطار أيضاً

إلى ذلك، نشر موقع متخصص بالتقاط صور عبر الأقمار الصناعية، صورة لطائرات مسيرة في العاصمة الليبية. ونشرت شركة “إميدج سات” على حسابها على تويتر، الأربعاء، لقطات تظهر طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار” في مطار معيتيقة الدولي.

وأشارت إلى أن “مطار معيتيقة الدولي يستضيف طائرات تركية تابعة لحكومة الوفاق، من طراز بيرقدار TB2”.

يذكر أن تركيا بدأت المرحلة الأولى من تطوير نموذج الطائرة المسيرة “بيرقدار TB2” عام 2007. وأجرت تلك الطائرة أولى رحلاتها، في حزيران/يونيو 2009.

بعدها عمدت أنقرة إلى تطوير المرحلة الثانية في كانون الأول/ديسمبر 2011. ودخلت رسمياً الخدمة في حزيران/يونيو 2015.

وتُصنف “بيرقدار TB2” ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية (مراقبة وهجوم). كما يمكنها التحليق على ارتفاع (20 ألفاً إلى 27 ألف قدم) نحو 8 آلاف متر، وحمل معدات بوزن 150 كغ، والطيران حتى 25 ساعة متواصلة.

إلى ذلك، تتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار.

ويأتي هذا الدعم التركي الجديد في دليل آخر على الانتهاكات التركية للمساعي الدولية الهادفة إلى وقف التدخلات في البلاد التي مزقتها الخلافات منذ سنوات. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في مقابلة مع قناة ليبية أن الرئيس التركي تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وقال في حوار مع قناة تلفزيون 218 الليبية: “لدي الآن ورقة وتعهد ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك لم يكن متوفراً”، في إشارة إلى قمة برلين التي عقدت في 19 يناير، والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا في ختامها باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، وعدم التدخل عسكرياً، والدعوة إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد.