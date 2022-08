انتهاك خطير.. إيران اخترقت "سجلات سرية" أممية لتجنب التحقيقات النووية

في الوقت الذي تواصل فيه إيران المماطلة بمفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة في عام 2015، تؤكد تقارير تحايلها على مدى سنوات في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي.

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نشرت الأربعاء، تقريرا، يكشف كيف “نجحت” إيران في الوصول إلى وثائق سرية للوكالة الأممية، استخدمها المفاوضون الإيرانيون في بناء قصص وهمية، لتلافي عقوبات المجتمع الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي “بناء على محتوى المستندات التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية”.

ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط ووثائق، قالت الصحيفة إنها تمكنت من مراجعتها، فقد أمّنت إيران الوصول إلى تلك التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، ووزعت الوثائق على كبار المسؤولين الذين أعدوا قصصا خيالية لإخفاء أعمال سابقة مشتبها بها تتعلق بالأسلحة النووية.

وتكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات التي استخدمتها طهران مع الوكالة، المكلفة بمراقبة الامتثال لمعاهدات حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى سنوات إن إيران فشلت في الإجابة عن أسئلة حول عملها النووي السابق “في لعبة القط والفأر التي استمرت حتى يومنا هذا” وفق تعبير الصحيفة.

وقال المسؤولون إن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وصفتها الوكالة بالسرية والسجلات الإيرانية تم توزيعها بين عامي 2004 و 2006 بين كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين.

وكانت الوكالة وقتها تحقق في المعلومات التي تشير إلى أن إيران عملت على تطوير أسلحة نووية.

وقال ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي ومفتش الأسلحة السابق التابع للأمم المتحدة، إن حصول إيران على وثائق حساسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية “يمثل انتهاكًا خطيرًا للأمن الداخلي للوكالة”.

وتابع في حديث للصحيفة: “يمكن لإيران أن تصمم إجابات تعترف بما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل، وتتنكر للمعلومات الأخرى، وفي نفس الوقت تخفي بشكل أفضل ما لا تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا التعليق على الوثائق ولم ترد على أسئلة “وول ستريت جورنال” بشأن تعاملها مع الملف. كما لم يرد المسؤولون الإيرانيون على طلبات التعليق التي أرسلتها الصحيفة.

ولطالما نفت طهران العمل في مجال الأسلحة النووية.

وكانت سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حصلت عليها إيران من بين أكثر من 100 ألف وثيقة وملف صادرتها المخابرات الإسرائيلية في يناير 2018 من أرشيف طهران.

وتتضمن بعض الوثائق ملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغة الفارسية على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرفقات مع تعليقات إيرانية.

