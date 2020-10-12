انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية… المعارك في ناغورنو- كراباخ تتجدّد

في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية التي يفترض أنها سارية منذ السبت، اندلعت المواجهات، الاثنين، بين الانفصاليين الارمن في ناغورنو- كراباخ والجيش الأذربيجاني.

ويزور وزير خارجية أرمينيا موسكو، الاثنين، لعقد لقاء مع الوسيط في النزاع “مجموعة مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تتشارك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وكان نظيره الاذربيجاني شارك في اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في جنيف.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجانبين، لدى استقباله نظيره الارميني، الى “احترام صارم” للهدنة التي يفترض ان تطبيقها بدأ ظهر السبت.

ورغم استمرار المعارك، اعتبر ان “الجهود في محلها”. ودعا الى انشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف اطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

وقال الوزير الارميني ان “مشاورات” جارية في هذا الخصوص لا سيما مع الصليب الاحمر.

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الاسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

لكن رغم فشل نحو ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والاميركيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والاذربيجانيين بالعودة الى المفاوضات حول وضع ناغورنو- كاراباخ ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس في بلدة باردا الأذربيجانية غير البعيدة عن خط الجبهة، دوي القصف المدفعي صباح الاثنين.

وفي مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في كراباخ، سمع مصور فرانس برس أصوات القصف من جهة بلدة حدروت.

وبدأ القصف صباحا واشتد في المساء.

وصرح صغير حسينوف من مخيم لاجئين في الجانب الاذربيجاني لفرانس برس: “شقيقي هناك يقاتل. اقول لاولادي انها الحرب! يقصفنا الارمن. ولهذا السبب يحارب اخواننا وقلوبنا معهم”.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوزارة إن “القوات المسلحة الأرمينية التي لم تلتزم بالهدنة الإنسانية، حاولت مرارا مهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني”.

وأضافت أنها دمرت “عددا كبيرا من آليات العدو” ودبابة تي-72 وثلاث قاذفات صواريخ غراد.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن أذربيجان “تقصف الآن بشكل مكثف الجبهة الجنوبية”.

وقال مركز الإعلام التابع للحكومة الأرمينية إن “العدو تكبد خسائر فادحة في الرجال والمعدات العسكرية”، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.