انحراف قطار شحن كبير عن مساره في روسيا.. وتحقيقات حول "عمل إرهابي"

انحراف قطار شحن كبير عن مساره في روسيا

ذكرت لجنة تحقيق روسية أن محققين روس فتحوا تحقيقا في عمل إرهابي بعد انحراف قطار شحن كبير عن مساره جراء ما وصفوه بأنها قنبلة محلية الصنع على خط السكك الحديدية في منطقة ريازان.

وأضافت اللجنة على تلغرام أن انفجار “عبوة ناسفة محلية الصنع” أدى إلى خروج 19 عربة عن مسارها صباحاً وتعرُّض 15 منها لأضرار في منطقة ريازان.

وأكدت أنها فتحت تحقيقاً بـ”عمل إرهابي” وحيازة ونقل وتخزين متفجرات.

وأعلنت الشركة العامة للسكك الحديد الروسية في وقت سابق أن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة، مضيفةً أنّ القطار خرج عن مساره بسبب “تدخل أشخاص غير مصرح لهم”.

عمليات متكررة

وأُبلغ عن عمليات تخريب عديدة طاولت خطوط السكك الحديد في روسيا منذ شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. واتهمت موسكو كييف مرات عدة بالتسبّب بها.

ولكن لم تتهم السلطات الروسية أوكرانيا بعد بالوقوف وراء خروج القطار عن مساره السبت.

وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد إن المحقّقين يسعون إلى معرفة “ملابسات الحادث كافة والأشخاص المتورطين في الجريمة”.

وأظهرت صور نشرتها اللجنة على حسابها على تلغرام عربات عدة منقلبة.