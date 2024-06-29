انحسار حريق الغابات بالقرب من أثينا بعد جهود مكثفة من فرق الإطفاء

قال مسؤولون إن حريق غابات بمنطقة جبلية تقع على مشارف العاصمة اليونانية أثينا هدأت حدته اليوم السبت، لكنهم أضافوا أن نحو 200 من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات تحمل المياه ما زالوا يحاولون جاهدين إخماد النيران.

وعرقلت رياح عاتية تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة جهود رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الذي اندلع على جبل بارنيثا على بعد 20 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من أثينا والذي ظهرت مخاوف في وقت سابق من اتساع نطاقه إلى محمية طبيعية.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس في بيان بثه التلفزيون “لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه وسنعمل على إخماد الحريق طوال الليل”.

ولا توجد منازل مهددة بأن تلتهمها النيران.

واندلع حوالي 50 حريق غابات اليوم السبت وسط الطقس الحار والعاصف الذي تشهده أنحاء كثيرة من البلاد. ونصحت السلطات الناس بالبقاء بعيدا عن مناطق الغابات.

وقال خبراء في الأرصاد الجوية إن من غير المتوقع أن تهدأ الرياح قبل غد الأحد.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان، لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية مع اشتداد حرارة الصيف وجفافه ورياحه، وهو ما يربطه العلماء بآثار تغير المناخ.