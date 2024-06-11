انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو أيار المقرر غدا الأربعاء فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولار.