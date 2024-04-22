الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض أسعار النفط بسبب التركيز على الأساسيات السوقية

منذ 8 دقائق
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الجاري، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على إيران.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو حزيران الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينج محللة السوق المستقلة إن “المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملا هبوطيا لسوق النفط الخام، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وسياسة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الاتحادي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار”.

وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير شباط بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية انتقامية مفترضة على أراضيها وقالت إنها لا تخطط للرد. وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط “غير مستقرة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عربة أمريكية في سوريا
مقاتلة للتحالف تحبط هجوما صاروخيا فاشلا قرب قاعدة في سوريا
وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز
وزير الخزانة الأسترالي: مخاوف اقتصادية عالمية بسبب التوترات الشرق أوسطية
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة على بوهدانيفكا في شرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
حارة حريك
حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟