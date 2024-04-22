انخفاض أسعار النفط بسبب التركيز على الأساسيات السوقية

تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الجاري، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على إيران.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو حزيران الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينج محللة السوق المستقلة إن “المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملا هبوطيا لسوق النفط الخام، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وسياسة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الاتحادي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار”.

وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير شباط بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية انتقامية مفترضة على أراضيها وقالت إنها لا تخطط للرد. وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط “غير مستقرة”.