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انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني

منذ 13 ثانية
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

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انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، الثلاثاء، بعد أن أخفقت بيانات اقتصادية متفائلة من الصين في تحويل التركيز عن رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك بسبب قلق أوسع إزاء توقعات النمو.

كما تعرض النفط لضغوط جراء اتخاذ حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خطوة نحو استئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد توقفها الشهر الماضي.

وانخفض خام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش متخليا عن مكاسب سابقة، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 80.46 دولار للبرميل.

وفي إشارة إلى توقعات أسعار النفط، قال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا “ربما تعتمد الخطوة التالية على النمو العالمي وما إذا كان بإمكان الاقتصاد الصمود في وجه العاصفة الأحدث، لا سيما في الولايات المتحدة حيث يمكن أن يؤثر تشديد شروط الائتمان بشكل كبير على النمو لبقية العام”.

وفي وقت سابق من الجلسة وجد النفط دعما من أرقام أظهرت أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع بما بلغ 4.5 بالمئة في الربع الأول وأن إنتاجية مصافي النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس آذار.

لكن احتمال إقرار رفع آخر لأسعار الفائدة الأمريكية ظل يشكل عبئا على المعنويات. ويتوقع التجار أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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