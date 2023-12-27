انخفاض أسعار النفط 2% والمستثمرون يراقبون تطورات البحر الأحمر

تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة اليوم الأربعاء لتمحو مكاسب اليوم السابق في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 79.65 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار، أو 1.9 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 74.11 دولار للبرميل.

وأعلنت شركة ميرسك الدنمركية العملاقة للشحن أنها حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة القادمة بعد أن دعت إلى التوقف مؤقتا عن استخدام هذين الطريقين هذا الشهر عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة من إيران.

كما قالت شركة سي.إم.أيه سي.جي.إم الفرنسية إنها ستستأنف المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.

وأنهى الخامان الجلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن.

ويظل احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وأظهر استطلاع أولي، أجرته رويترز، أمس الثلاثاء أن من المتوقع تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير والبنزين قد ارتفعت.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.