الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض أسهم أوروبا وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي

منذ 37 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية (الأربعاء 14-12-2022) من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريبا والتي لمستها في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء حيث تلقت الأسهم على مستوى العالم دعما من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وسجلت معظم القطاعات المسجلة على المؤشر ستوكس 600 انخفاضا اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.1 بالمئة لتأتي في الصدارة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3 بالمئة، وحققت أسهم قطاع البنوك ارتفاعا أيضا.

وعلى الرغم من تحقيق شركة تي.يو.آي، أكبر شركة للعطلات في العالم، أرباحا في السنة المالية الأخيرة فقد تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن 4.8 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

استنفار أمني في باريس
كأس العالم قطر ٢٢
استنفارٌ أمنيّ في باريس ترقّبًا لمواجهة "الديوك" و"أسود الأطلس"
حكم الإعدام في إيران
إنتفاضة إيران
"رعب من وحشية النظام".. جهود دوليّة لمنع إيران من إعدام المتظاهرين
جنديان من الجيش الأمريكي والجيش الكوري الجنوبي
لمواجهة التهديدات.. وحدة قوات فضائية "أمريكية" في كوريا الجنوبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
كأس العالم قطر ٢٢
برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
كأس العالم قطر ٢٢
صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال
كأس العالم قطر ٢٢
بعد تعيينه من قبل الفيفا.. تفاؤل مغربيّ بحَكم نصف نهائي المونديال!