انخفاض إنتاج أوبك من النفط في أبريل بقيادة إيران والعراق

أظهر مسح أجرته رويترز الثلاثاء أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط انخفض في أبريل\نيسان، مما يعكس انخفاض صادرات إيران والعراق ونيجيريا على خلفية استمرار تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع أن أوبك ضخت 26.49 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل في مارس\آذار.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.