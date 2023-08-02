الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

منذ دقيقتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

انخفضت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو تموز ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريبا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع انخفاض أسهم شركات التجزئة 2.6 بالمئة وهبوط أسهم شركات التعدين 2.7 بالمئة.

أما مؤشر الطيران والدفاع فشكل نقطة مضيئة وارتفع 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم بي.إيه.إي سيستمز 6.4 بالمئة بعد أن رفعت شركة الدفاع البريطانية توقعاتها لأرباح 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار- رويترز
الدولار يرتفع رغم خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
السفارة الأمريكية
أمريكا تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها‭ ‬في النيجر
من تفجير باكستان
ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في باكستان إلى 63

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
اعتداء جنسي
جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!