انخفاض الأسهم الأوروبية بضغط من تراجع أسهم العقارات

فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، الثلاثاء، إذ عادلت انخفاضات أسهم شركات العقارات وسط ارتفاع عوائد السندات المكاسب التي حققتها أسهم متاجر التجزئة والتي جاء في مقدمتها متجر ماركس اند سبنسر البريطاني الذي رفع توقعاته للأرباح.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة مع تراجع أسهم شركات العقارات ما يقرب من واحد في المئة في التداولات المبكرة. وعادة ما تعتبر أسهم قطاع العقارات من الأسهم المنافسة للسندات فيما يتعلق بارتفاع واستقرار العائد.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاع الأوراق المالية في بريطانيا بعدما أظهرت بيانات ارتفاع الأجور الأساسية في بريطانيا لتصل إلى معدل نمو قياسي جديد.

ومن بين الأسهم الرابحة، قفز سهم ماركس اند سبنسر 8.4 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المئة.

وارتفع سهم باندورا بنسبة 3.5 في المئة بعدما رفعت مصنعة المجوهرات الهولندية توقعاتها لإيرادات العام بالكامل إذ تجاوزت المبيعات التي سجلتها في الربع الثاني من العام توقعات المحللين.