انخفاض الأسهم الأوروبية بفعل احتجاجات كوفيد في الصين

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الاثنين، مقتفيا أثر التراجع في الأسواق العالمية بسبب التوتر الاقتصادي الناجم عن احتجاجات نادرة في الصين على القيود الصارمة لمجابهة كوفيد-19، في حين هبط سهم إيرباص 5.7 بالمئة بعد نشر تقرير أفاد بأن شركة تصنيع الطائرات ربما تؤخر بعض عملياتها لتسليم الطائرات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.7 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر، والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وأوقفت الشرطة مشاركين في احتجاجات بشنغهاي وبكين في مطلع هذا الأسبوع بعد مظاهرات حاشدة هناك وفي مدن صينية أخرى بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.

وسجلت الصين ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالمرض اليوم الاثنين، مما أثار مخاوف بشأن سياسة صفر كوفيد التي تقرها بكين وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكتب مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث ماندجمنت، في مذكرة للعملاء “اتساع نطاق العدوى يمكن أن يزيد انقطاعات سلسلة التوريد في ظل تأثير مشكلات الصين على الأسواق العالمية”.

وانخفضت أسهم شركات النفط الأوروبية 1.4 بالمئة مع تراجع أسعار النفط الخام بفعل مخاوف متعلقة بالنظرة المستقبلية لأكبر مستورد للخام في العالم. كما انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات وسلع الرفاهية الأكثر انكشافا على الصين.

وانخفض سهم بنك كريدي سويس 4.2 بالمئة مسجلا مستوى إغلاق قياسي منخفض في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديونه ضد التخلف عن السداد.

كما هبط سهم برينتاج إس.إي 9.7 بالمئة بعد أن قالت شركة توزيع المواد الكيميائية الألمانية إنها أجرت مناقشات أولية مع منافستها الأمريكية يونيفار سولوشنز بهدف استحواذ محتمل.

وسجل سهم إيرباص تراجعا 5.7 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة المصنعة للطائرات ربما تؤخر مواعيد التسليم المقررة لبعض طائراتها متوسطة المدى في عام 2023 رغم أنها تسابق الزمن لتحقيق أهدافها للتسليم لعام 2022 في ظل مشكلات متعلقة بسلاسل التوريد والعمالة.