انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل إعلان بيانات التضخم

انخفضت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في مارس آذار لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وحد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5 بالمئة.

ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1 بالمئة في مارس آذار من 10.4 بالمئة في فبراير شباط.

ويترقب المستثمرون بشدة بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.