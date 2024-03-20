انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد تحذير من شركة كيرينج بشأن المبيعات، بينما ظل المستثمرون حذرين حيال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش.

وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.6 بالمئة ليقود خسائر القطاعات بعد إعلان مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة أن مبيعاتها في الربع الأول ستنخفض بنحو عشرة بالمئة على الأرجح.

وفي رد فعل على مستوى القطاع، انخفضت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وبربري وريتشمونت وكريستيان ديور ما بين ثلاثة و4.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا لشهر يناير كانون الثاني بالإضافة إلى مسح عن ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس آذار والمقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي منصبا على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الذي قد يكشف عن توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة.

وزاد سهم لونزا 4.8 بالمئة بعدما وافقت الشركة السويسرية لتصنيع الأدوية على شراء منشأة تصنيع تابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.