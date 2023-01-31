انخفاض الأسهم الأوروبية لكنها تسجل أكبر ارتفاع لشهر يناير منذ 2015

انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الثلاثاء بينما يستعد المستثمرون لجولة جديدة من رفع أسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبيرة إلا أن المؤشر سجل أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية لشهر يناير كانون الثاني منذ 2015.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.2 بالمئة، لكنه سجل ارتفاعا شهريا نسبته 6.7 بالمئة بفعل آمال في نتائج أفضل من المتوقع للشركات وبوادر على متانة الاقتصاد.

وقال ستيف سوسنيك كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى إنترأكتف للوساطة المالية “أوروبا محظوظة للغاية لأن الشتاء جاء معتدلا ولم تتحقق أسوأ المخاوف بشأن أسعار الطاقة”.

وستحمل الأيام المقبلة اختبارا مهما لموجة الصعود في الأسهم منذ بداية العام حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس غدا الأربعاء 1\2\2023، بينما من المرجح أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الخميس.

وكان مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 الثلاثاء مع تراجع أسهم شركتي نوفو نورديسك وروش القابضة.

وتراجع مؤشرا قطاعي العقارات والتعدين بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.