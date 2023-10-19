الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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انخفاض الأسهم الأوروبية مع العزوف عن المخاطرة بسبب نتائج سيئة لشركات

منذ 7 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد بالمئة اليوم الخميس مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة نستله للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية مع اندلاع احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتراجع سهم نستله اثنين بالمئة تقريبا بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة اليوم الخميس تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء.

وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 4.6 بالمئة مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا 1.8 بالمئة بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية خططا لخفض الوظائف عقب تسجيلها تراجعا في مبيعات الربع الثالث.

وتراجع سهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.1 بالمئة بعدما أخفقت شركة صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق توقعات هامش الربح الإجمالي للربع الثالث، في حين قفز سهم شركة نتفليكس 12.5 بالمئة​​بعد أن تجاوزت التقديرات بشأن المشتركين الجدد.

    المصدر :
  • رويترز

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