انخفاض الإيرادات السياحية في الأردن بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام الجاري

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء أن إيرادات القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام 2024 تراجعت 5.6 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. بحسب وكالة رويترز.

وأثرت الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها، إلى جانب التراجع في عدد الزوار خلال شهر رمضان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.