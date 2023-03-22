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انخفاض الدولار بعد رفع الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة

منذ 8 دقائق
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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انخفض الدولار، الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الاتحادي زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية عام 2023.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، من انهيار مصرف “سيلكون فالي”، وتراجع أسهم مصرف “كريدي سويس” السويسري، ما أظهر ضعف المصارف في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين نحو الذهب بحثا عن التحوط.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.465 بالمئة إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62 بالمئة إلى 1.0834 دولار.

كما هبط الين الياباني بنسبة 0.43 بالمئة مقابل الدولار عند 131.88 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2288 دولار في آخر التعاملات بارتفاع 0.57 بالمئة خلال اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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