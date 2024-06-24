انخفاض الدولار والين يقترب من أدنى مستوى له منذ 34 عامًا

انخفض الدولار بشكل طفيف اليوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 للدولار وسط تجدد المخاوف بشأن تدخل محتمل جديد لدعم العملة.

وهبط الين إلى 159.94 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أبريل نيسان عندما لامس الين أدنى مستوى له في 34 عاما عند 160.245، مما دفع السلطات اليابانية إلى إنفاق ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة.

وصعد الين قليلا في أحدث التداولات إلى 159.75 للدولار بعد أن قال كبير المسؤولين عن سياسة العملة ماساتو كاندا اليوم الاثنين إن السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة إذا كانت هناك حركة مفرطة في النقد الأجنبي وإن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية لن يقيد إجراءاتها.

وانخفض الين، الحساس للغاية لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، أكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى الآن، تحت وطأة الفارق الكبير بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.

وفي ظل ارتفاع الإقبال على صفقات فروق أسعار الفائدة، والاقتراض بالين بأسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عوائد أعلى، ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوياتهما منذ 17 عاما مقابل الين.

وتتجه أنظار السوق هذا الأسبوع إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتضخم، المقرر صدوره يوم الجمعة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ النمو السنوي في المؤشر إلى 2.6 بالمئة في مايو أيار. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، من المرجح أن يعزز المعدل الضعيف للمؤشر توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وهو ما تتوقعه الأسواق بنسبة 70 بالمئة.

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.66 متراجعا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا عند 105.91 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتركز الأسواق أيضا خلال هذه الأيام على التطورات الجيوسياسية، إذ تنعقد أول مناظرة رئاسية أمريكية يوم الخميس وتنطلق الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.07125 دولار، لكنه تراجع 1.2 بالمئة في يونيو حزيران حتى الآن. وتتعرض العملة لضغوط منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، تم تداول اليوان في السوق الفورية عند 7.2609 للدولار ضمن نطاق ضيق للغاية وقريب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر، متأثرا بقوة الدولار واسعة النطاق ومخاوف بشأن ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.