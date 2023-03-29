انخفاض الذهب بفعل تراجع الطلب

انخفضت أسعار الذهب الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1961.80 دولار للأوقية “الأونصة”، بعدما زاد واحدا بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1963.10 دولار.

وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس “نشهد ارتدادا طبيعيا… الذهب يتراجع بعد ‘محاولة‘ فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا”.

لكنه أضاف أن بعض المستثمرين “ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب ‘تحسبا‘ لوجود خبايا أخرى”.

وارتفع مؤشر الدولار وهو ما يرفع سعر المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقفزت الأسهم الآسيوية الأربعاء.

وقال سيمسون إنه بالرغم من أن الذهب سيستمد دعما “في نهاية المطاف” من حالة عدم التيقن في الأسواق المالية فربما تصبح الأسعار أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم والبيانات الاقتصادية الأمريكية في حالة ارتفاع.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء 28\3\2023 ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع في مارس\آذار بينما سجل العجز في ميزان تجارة السلع الأمريكي زيادة متواضعة في فبراير\شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.05 دولار وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1414.64 دولار.