الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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انخفاض الذهب مع صعود الدولار

منذ 12 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1662.79 دولار للأوقية (للأونصة) بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1666.70 دولار للأوقية.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس “يبدو وكأن الذهب يمر بتغير جوهري في المعنويات على خلفية عدم اليقين الاقتصادي، وهنا أيضا ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي سيؤثر أكثر مما سيفعله”.

ورفع المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس لمكافحة الارتفاع في التضخم.

ومع ذلك ، قالت أوكونيل “هناك توقعات بالفعل بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع نوفمبر أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يفعل في ديسمبر نفس الشيء”. وأضافت “هذا الحديث سابق لأوانه”.

وتوقع غالبية الخبراء في استطلاع لرويترز في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر تشرين الأول زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول. وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب الذي لا يُدر عائدا ثابتا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 943.43 دولار، بينما لم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر واستقر عند 1962.41 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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